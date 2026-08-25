Про те, де зараз Ломаченко, стало відомо зі слів президента Світової боксерської організації WBO Густаво Олівері. Він також підтвердив найвірогіднішого суперника для українця, пише 24 Канал.

Де Ломаченко готується до камбеку

Замість очевидних Сполучених Штатів Василь Ломаченко цього разу проводить цикл підготовки до бою у Пуерто-Ріко – території, яка має залежність від США, але формально вважається окремою країною.

Густаво Олівері стверджує, що там українець постійно ходить до боксерської зали, де тренується і підтримує форму. Окрім того, Ломаченко проявляє готовність до залучення до заходів під егідою WBO: наприклад, він висловив зацікавленість взяти участь у зустрічі з дітьми, на якій також буде Абдулла Мейсон. Олівері назвав присутність Ломаченка "великим джерелом натхнення для всіх".

Коли і з ким битиметься Ломаченко

Офіційної заяви про те, яким буде бій-повернення Ломаченка в ринг досі так і не було. Сам українець прагне отримати чемпіонський поєдинок.

Олівері підтвердив, що отримував різні повідомлення про те, що Василь зійдеться у поєдинку з Чарлі Суаресом. Але поки що ця інформація має статус припущення, а не конкретної домовленості. Саме Суарес зараз має статус офіційного претендента на пояс чемпіона світу у другій напівлегкій вазі.

Востаннє Ломаченко бився у 2024 році, коли переміг Джорджа Камбососа. Очікується, що камбек українця відбудеться у листопаді 2026 року.