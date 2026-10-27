Чемпион мира бросил вызов Ломаченко: стало известно, когда может состояться бой

Украинский боксер Василий Ломаченко и американский чемпион мира О'Шаки Фостер договорились провести очный поединок в 2027 году. Инициатором потенциального противостояния выступил обладатель титулов WBC, IBF и WBO во втором полулегком весе.

После победы над мексиканцем Эмануэлем Наваррете Фостер подошел к Ломаченко, который наблюдал за поединком из первого ряда у ринга. Об этом сообщает The Ring.

Ломаченко договорился о бое с Фостером

Боксеры пожали друг другу руки, после чего американец предложил украинцу встретиться на ринге.

По имеющейся информации, стороны согласились провести бой в 2027 году. При этом подробности относительно даты, места проведения и весовой категории пока не сообщаются.

Напомним, свой последний официальный поединок Ломаченко провел в мае 2024 года. Тогда он победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе. После этого украинец долгое время не выходил на ринг и рассматривал возможность завершения карьеры из-за проблем со спиной, однако осенью 2026 года подтвердил намерение вернуться в бокс.

Одной из главных целей Ломаченко остается завоевание статуса абсолютного чемпиона мира. Также сообщалось о возможном поединке украинца с непобедимым филиппинцем Чарли Суаресом, который может состояться уже в ноябре.

Также стоит отметить, что рассматривался вариант боя Василия против Наваррете.

В настоящее время Ломаченко проживает и тренируется в Пуэрто-Рико, куда переехал вместе с семьей.