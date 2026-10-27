Чемпіон світу кинув виклик Ломаченку: відомо, коли може відбутися бій

Після перемоги над мексиканцем Емануелем Наваррете Фостер підійшов до Ломаченка, який спостерігав за поєдинком із першого ряду біля рингу. Про це повідомляє The Ring.

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Ломаченко домовився про бій із Фостером

Боксери потиснули один одному руки, після чого американець запропонував українцю зустрітися на рингу.

За наявною інформацією, сторони погодилися провести бій у 2027 році. Водночас подробиці щодо дати, місця проведення та вагової категорії поки не повідомляються.

Нагадаємо, свій останній офіційний поєдинок Ломаченко провів у травні 2024 року. Тоді він переміг австралійця Джорджа Камбососа та завоював титул IBF у легкій вазі. Після цього українець тривалий час не виходив на ринг і розглядав можливість завершення кар'єри через проблеми зі спиною, однак восени 2026 року підтвердив намір повернутися в бокс.

Однією з головних цілей Ломаченка залишається здобуття статусу абсолютного чемпіона світу. Також повідомлялося про можливий поєдинок українця з непереможеним філіппінцем Чарлі Суаресом, який може відбутися вже в листопаді.

Також варто зазначити, що розглядався варіант бою Василя проти Наваррете.

Наразі Ломаченко проживає та тренується в Пуерто-Ріко, куди переїхав разом із родиною.