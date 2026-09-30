Цього разу Ломаченко планує досягти мети у своїй природній вазі, до 130 фунтів (до 58,9 кілограма, друга напівлегка категорія). Про наміри спортсмена розповів його менеджер Егіс Клімас у розмові зі спортивним коментатором Браяном Кастером.

Хто стане суперником Ломаченка

За словами Кастера, головною ціллю Ломаченка є переможець майбутнього поєдинку між чемпіоном IBF та WBO Емануелем Наваррете та володарем поясу WBC О'Шакі Фостером.

Трититульний бій між Наваррете та Фостером запланований на 24 жовтня в Техасі. Водночас команда українця наразі також розглядає кандидатуру чемпіона за версією IBF Ентоні Какаче.

Менеджер боксера підкреслив, що тривала пауза у виступах пішла Ломаченку на користь, його організм відновився, і після повернення він продемонструє ще кращу форму.

Нагадаємо, Ломаченко не виходив на ринг із весни 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа. Після цього українець брав тривалу перерву через проблеми зі спиною, проте у травні 2026 року стало відомо про його рішення відновити кар'єру.

Раніше в медіа також активно обговорювали інформацію, що суперником Ломаченка після повернення може стати філіппінець Чарлі Суарес.

Зазначимо, що Денис Берінчик уже має досвід перемоги над Наваррете. 18 травня 2024 року українець здолав мексиканця у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу WBO у легкій вазі.

Також катмен Рас Анбер розповів про проблеми Ломаченка з рукою.