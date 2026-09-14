Про особливість українського боксера розповів відомий американський катмен Рас Анбер у The Ariel Helwani Show. За його словами, така проблема виникла через численні операції, які Ломаченко переніс ще до початку їхньої спільної роботи.

Анбер розповів про роботу з Ломаченко

Американський спеціаліст пояснив, як саме ця травма впливає на підготовку боксера до поєдинків.

Випадок із Ломаченком був особливим, зокрема й через те, як доводилося бинтувати йому руки. До початку нашої співпраці він переніс стільки операцій, що одна рука не стискається повністю, тому й бинтувати її треба відповідним чином. Коли я накладаю бинт, здається, ніби рука повністю стиснута, хоча насправді це не так,

– зізнався Анбер.

Цікаво! Катмен – спеціаліст, який забезпечує захист бійця від травм і надає необхідну екстрену допомогу під час перерв між раундами.

Нагадаємо, що у червні 2025 року Ломаченко оголосив про завершення кар'єри через проблеми зі спиною. Проте вже у травні 2026 року стало відомо про його повернення у великий спорт. Наразі 38-річний українець проживає та тренується в Пуерто-Ріко.

Очікується, що свій наступний поєдинок Ломаченко проведе у листопаді 2026 року. Офіційну дату бою ще не підтверджено, але найімовірнішим суперником є непереможений 27-річний філіппінець Чарлі Суарес, який займає першу сходинку рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.

Свій останній офіційний бій Ломаченко провів у травні 2024 року, перемігши Джорджа Камбососа.