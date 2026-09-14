Об особенности украинского боксера рассказал известный американский катмен Рас Анбер в программе "The Ariel Helwani Show". По его словам, такая проблема возникла из-за многочисленных операций, которые Ломаченко перенес еще до начала их совместной работы.

Анбер рассказал о работе с Ломаченко

Американский специалист объяснил, как именно эта травма влияет на подготовку боксера к поединкам.

Случай с Ломаченко был особенным, в том числе и из-за того, как приходилось бинтовать ему руки. До начала нашего сотрудничества он перенес столько операций, что одна рука не сжимается полностью, поэтому и бинтовать ее нужно соответствующим образом. Когда я накладываю бинт, кажется, будто рука полностью сжата, хотя на самом деле это не так,

– признался Анбер.

Интересно! Катмен – специалист, который обеспечивает защиту бойца от травм и оказывает необходимую экстренную помощь во время перерывов между раундами.

Напомним, что в июне 2025 года Ломаченко объявил о завершении карьеры из-за проблем со спиной. Однако уже в мае 2026 года стало известно о его возвращении в большой спорт. Сейчас 38-летний украинец проживает и тренируется в Пуэрто-Рико.

Ожидается, что свой следующий поединок Ломаченко проведет в ноябре 2026 года. Официальная дата боя пока не подтверждена, но наиболее вероятным соперником является непобедимый 27-летний филиппинец Чарли Суарес, занимающий первую строчку рейтинга WBO во втором полулегком весе.

Свой последний официальный бой Ломаченко провел в мае 2024 года, победив Джорджа Камбососа.