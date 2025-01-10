Ломаченко может подраться против боксера из России: что известно о странном решении IBF

Международная боксерская федерация (IBF) отреагировала на проблемы со здоровьем у Василия Ломаченко. Пока неизвестно, сможет ли украинец вернуться на ринг из-за травмы спины, но ему уже назначили потенциального соперника.

Федерация назначила бой за временный титул IBF, в котором сразятся американец Рэймонд Мураталл и россиянин Заур Абдуллаев. Победитель этого поединка выйдет на действующего чемпиона IBF и IBO Василия Ломаченко, пишет 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

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IBF назначила потенциального соперника Ломаченко

Поединок должен состояться до 8 октября. Однако здесь есть один нюанс. Для организации этого поединка сначала надо дождаться результатов повторного медицинского обследования спины Ломаченко. Только они определят, сможет ли 36-летний боксер снова выйти в ринг.

Также IBF позволила Ломаченко сделать медицинское исключение, чтобы сохранить за собой чемпионские пояса. Их Василий получил в бою против Джорджа Камбососа, который состоялся 12 мая 2024-го года в австралийском городе Перт. В 11-м раунде украинец отправил соперника в нокдаун, а потом взялся добирать австралийца. Нокаут от Ломаченко.

Это был единственный поединок Ломы в прошлом году. Напомним, что в прошлом году Василий мог провести еще один поединок. Соперником украинца должен был стать Джервонта Дэвис, который в июле 2024-го бросил вызов боксеру из Белгород-Днестровского. Но от него Ломаченко отказался. Сообщалось, что как раз проблемы со спиной сорвали эту встречу.