Украинский боксер не смог провести еще один бой в 2024-м из-за травмы спины. В начале 2025-го года Василия Ломаченко ждало повторное медицинское обследование, которое позволит принять финальное решение относительно его карьеры.

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Почему Стивенсон проехался по Ломаченко

Несмотря на проблемы со здоровьем Ломаченко сильно досталось от чемпиона мира по версии WBC Шакура Стивенсона. 27-летний американский боксер раскритиковал украинца и посоветовал ему идти на пенсию. По мнению Стивенсона, Ломаченко избегает больших поединков, поэтому он не видит смысла продолжения карьеры украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Иди на пенсию. Ты не пытаешься участвовать в больших боях, так зачем заниматься спортом? Я думаю, что он мягкий, он не хочет выходить на ринг и драться со мной. Я уважаю его за то, что он сделал в боксе, но в последнее время я потерял к нему большое уважение. Я даже не вижу смысла в продолжении его карьеры, если он не собирается драться со мной или Танком Дэвисом. Какой смысл? Что ты делаешь?

– заявил Стивенсон.

Напомним, что еще летом 2024-го Стивенсон бросал вызов Ломаченко. Сделал Шакур это после своего победного боя против Артура Арутюняна, которого победил по единогласному решению судей. Американец прямо в ринге надел футболку с изображением Ломаченко.

Поговаривали, что Василию предлагали за этот бой рекордный гонорар, но украинец отказался от поединка и больших денег.