Из-за этого было и продолжает появляться много слухов о возможном выходе на пенсию Василия Ломаченко. Ранее сообщалось, что в январе 2025-го года чемпион мира по версии IBF в легком весе пройдет повторное обследование, которое покажет, сможет ли Василий вернуться в ринг.

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Соперники-чемпионы

Несмотря на это известный портал Boxing247 назвал потенциальных соперников Ломаченко, если тому получится вернуться в ринг. Сайт выделил двух вероятных оппонентов для украинского боксера, пишет 24 Канал.

Среди них портал назвал обладателя титула WBC Шакура Стивенсона и чемпиона по версии WBA Джервонту Дэвиса. Именно против последнего соперника у Ломаченко сорвался поединок.

Интересно, что в июле 2024-го Стивенсон вызвал украинца на бой. Однако все так и осталось на уровне разговоров Шакура.

Напомним, что Ломаченко последний раз выходил в ринг в мае 2024-го, когда подрался против Джорджа Камбососа. Василий должен был провести поединок против австралийского соперника еще в 2022-м, но тогда отказался от боя против уже бывшего "абсолюта" легкого веса. Причина – начало полномасштабной войны в Украине против России.

Ломаченко победил Камбососа в 11-м раунде в городе Перт и вернул себе чемпионский титул.