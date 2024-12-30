Через це було та продовжує з'являтись багато чуток про можливий вихід на пенсію Василя Ломаченка. Раніше повідомлялось, що у січні 2025-го року чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі пройде повторне обстеження, яке покаже, чи зможе Василь повернутись у ринг.

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Суперники-чемпіони

Попри це відомий портал Boxing247 назвав потенційних суперників Ломаченка, якщо тому вийде повернутись у ринг. Сайт виділив двох ймовірних опонентів для українського боксера, пише 24 Канал.

Серед них портал назвав володаря титулу WBC Шакура Стівенсона та чемпіона за версією WBA Джервонту Девіса. Саме проти останнього суперника у Ломаченка зірвався двобій.

Цікаво, що у липні 2024-го Стівенсон викликав українця на бій. Однак все так і залишилось на рівні балачок Шакура.

Нагадаємо, що Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні 2024-го, коли побився проти Джорджа Камбососа. Василь повинен був провести поєдинок проти австралійського суперника ще у 2022-му, але тоді відмовився від бою проти вже колишнього "абсолюта" легкої ваги. Причина – початок повномасштабної війни в Україні проти Росії.

Ломаченко переміг Камбососа в 11-му раунді у місті Перт та повернув собі чемпіонський титул.