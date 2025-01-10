Український боксер не зміг провести ще один бій у 2024-му через травму спини. На початку 2025-го року на Василя Ломаченка чекало повторне медичне обстеження, яке дозволить ухвалити фінальне рішення щодо його кар'єри.

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Чому Стівенсон проїхався по Ломаченку

Попри проблеми зі здоров'ям Ломаченку добряче дісталось від чемпіона світу за версією WBC Шакура Стівенсона. 27-річний американський боксер розкритикував українця та порадив йому йти на пенсію. На думку Стівенсона, Ломаченко уникає великих поєдинків, тому він не бачить сенсу продовження кар'єри українця, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Йди на пенсію. Ти не намагаєшся брати участь у великих боях, тож навіщо займатися спортом? Я думаю, що він м'який, він не хоче виходити на ринг і битися зі мною. Я поважаю його за те, що він зробив у боксі, але останнім часом я втратив до нього велику повагу. Я навіть не бачу сенсу у продовженні його кар'єри, якщо він не збирається битися зі мною чи Танком Девісом. Який сенс? Що ти робиш?

– заявив Стівенсон.

Нагадаємо, що ще влітку 2024-го Стівенсон кидав виклик Ломаченку. Зробив Шакур це після свого переможного бою проти Артура Арутюняна, якого переміг за одноголосним рішенням суддів. Американець прямо у ринзі одягнув футболку із зображенням Ломаченка.

Подейкували, що Василю пропонували за цей бій рекордний гонорар, але українець відмовився від поєдинку та великих грошей.