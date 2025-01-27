"Всем плевать на боксера": менеджер назвал причину поражения Ломаченко в бою с Хейни

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, поделился мыслями относительно своего подопечного. В частности, он затронул тему карьеры известного боксера.

Климас вспомнил бой Ломаченко с Хейни, который боксер проиграл американцу единогласным решением судей. Эгис считает, что Василия осудили, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Почему Ломаченко проиграл Хейни

Эгис Климас прокомментировал поражение Василия Ломаченко в поединке с Дэвином Хейни. Менеджер боксер отметил, что иногда спортсмены проигрывают из-за того, что должны были сделать, но им это не удалось.

Также он подчеркнул, что скорее всего оппонент был просто сильнее. Но иногда решение третьих лиц влияет на конечный результат поединка.

В итоге ты понимаешь, что это просто плохое судейское решение. От этого много боли. Всем, возможно, наплевать на бойца и его команду, но такие ситуации отталкивают фанатов,

– считает Климас.

Напомним, что бой Ломаченко против Хейни состоялся в 2023 году. Американский боксер победил Василия единогласным решением судей и защитил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Также отметим, что Василий Ломаченко вскоре может завершить карьеру из-за травмы спины. Боксер ожидает результатов МРТ, которые дадут четкую картину относительно его будущего.