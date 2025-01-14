Обладатель титула WBC оценил шансы на проведение поединка с Ломаченко. Стивенсон сомневается, что бой может состояться, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ariel Helwani Show.

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Стивенсон хочет драться с Ломаченко

Американский боксер Шакур Стивенсон в очередной раз выразил желание драться с Василием Ломаченко. Чемпион мира WBC в легком весе не уверен, что бой с обладателем пояса IBF состоится.

Стивенсон объяснил свое мнение относительно организации поединка. Американец вспомнил, что когда-то проводил спарринги с Ломаченко и отметил, что после того Василий его боится.

Однако надежда Шакура на бой с Ломаченко не угасает. Он надеется, что Турки Аль аш-Шейх поможет организовать поединок против чемпиона мира по версии IBF.

Top Rank однозначно тоже станут на пути, поэтому я вряд ли надеюсь получить этот поединок. Но Турки Аль аш-Шейх может многое устроить. Я надеюсь, что он организует наш бой,

– сказал Стивенсон.

Напомним, что Василий Ломаченко должен принять решение о продолжении карьеры после того, как получит результаты МРТ, ведь он получил травму спины. Также его обязали провести защиту титула до 8 октября 2025 года.