Володар титулу WBC оцінив шанси на проведення поєдинку з Ломаченком. Стівенсон сумнівається, що бій може відбутись, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ariel Helwani Show.

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Стівенсон хоче битись з Ломаченко

Американський боксер Шакур Стівенсон вкотре висловив бажання битись з Василем Ломаченком. Чемпіон світу WBC у легкій вазі не впевнений, що бій з володарем поясу IBF відбудеться.

Стівенсон пояснив свою думку щодо організації поєдинку. Американець пригадав, що колись проводив спаринги з Ломаченком та наголосив, що після того Василь його боїться.

Однак надія Шакура на бій з Ломаченком не згасає. Він сподівається, що Туркі Аль аш-Шейх допоможе організувати поєдинок проти чемпіона світу за версією IBF.

Top Rank однозначно теж стануть на шляху, тому я навряд чи сподіваюся отримати цей поєдинок. Але Туркі Аль аш-Шейх може багато чого влаштувати. Я сподіваюся, що він організує наш бій,

– сказав Стівенсон.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко має ухвалити рішення щодо продовження кар'єри після того, як отримає результати МРТ, адже він отримав травму спини. Також його зобов'язали провести захист титулу до 8 жовтня 2025 року.