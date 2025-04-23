Вице-президент Top Rank назвал потенциальных соперников Ломаченко

Постоянно появляются немало слухов о продолжении карьеры Василия Ломаченко. Боксер не выходит в информационное поле и не раскрывает планы на будущее.

Карл Моретти поделился мыслями относительно Василия Ломаченко. Вице-президент Top Rank выбрал соперников для чемпиона мира IBF тв IBO в легком весе, сообщает 24 канал со ссылкой vRINGe.

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С кем может подраться Ломаченко

Карло Моррети считает, что на бой против Ломаченко есть три кандидата. Среди них Кейшон Дэвис, который побил Беринчика, Джервонта Дэвис и Рэймонд Мураталья.

Вице-президент Top Rank отметил, что решение о проведении боя примет только сам Василий Ломаченко.

Мы не слышали особенно много информации из лагеря Ломаченко. Честно говоря, я не знаю, что он собирается делать дальше. У него есть право решать. Он взял время на размышления и решает, что будет делать дальше,

– сказал Ломаченко.

Напомним, что последний раз Василий Ломаченко дрался против Джорджа Камбососа. Боксер одолел австралийца техническим нокаутом в 11 раунде поединка.

Ранее Вячеслав Сенченко поделился мыслями относительно возвращения Ломаченко на ринг. Бывший чемпион мира выбрал соперников для Василия, если продолжит боксировать.