Чемпион мира раскритиковал Ломаченко, назвав боксера "фейком"
Шакур Стивенсон высказался относительно Василия Ломаченко. Американскому боксеру не нравится, что обладатель пояса IBF избегает очного противостояния.
Чемпион мира по версии WBC вспомнил прошлую встречу с Ломаченко. Стивенсон дерзко обратился к Ломаченко, пытаясь вызвать его на бой, из-за чего возникла ссора, сообщает 24 канал со ссылкой на All The Smoke Fight.
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Что Стивенсон думает о Ломаченко
Шакур Стивенсон и Василий Ломаченко устроили потасовку во время боя между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым в августе прошлого года. По словам американца, он спросил, почему обладатель пояса IBF не хочет драться с ним.
Из-за чего Ломаченко потерял самоконтроль. Стивенсон признался, что никогда не видел Василия в таком состоянии, что его очень удивило. Шакур вспомнил, что боксер предложил подраться прямо во время ивента Кроуфорд – Мадримов.
Чемпион мира WBC в легком весе раскритиковал Василия за этот поступок. Стивенсон не понимает, почему Ломаченко не хочет драться с ним за бешеные деньги.
Я недавно виделся с Ломаченко, он хотел боя в ринг-сайде, но для чего? Почему он не хочет выйти на ринг и драться за несколько миллионов? Нас тогда разняла охрана. Я уже сколько времени вызываю его на ринг, а он не хочет боя, что ты вообще делаешь? Он очень мне смешной, Ломаченко – просто фейк,
– сказал Стивенсон.
Напомним, что Василий Ломаченко последний раз дрался в мае прошлого года против Джорджа Камбососа. Боксер одолел австралийского соперника и завладел титулом чемпиона мира в легком весе по версии IBF.
После чего Ломаченко решил приостановить карьеру. Василий должен был объявить решение о будущем в начале января 2025 года, после получения результатов МРТ из-за травмы спины, но боксер никакой информации еще не предоставлял.