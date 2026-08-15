Ломаченко готовится к возвращению: украинец был замечен в тренировочном зале в США

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжает подогревать слухи о своем возвращении в профессиональный бокс. Украинский боксер появился в тренировочном зале в США вместе с перспективным пуэрториканцем Хуамнитой Лопесом.

Совместное фото опубликовала промоутерская компания Top Rank. Лопес сейчас готовится к предстоящему поединку, который состоится в ночь на 16 августа.

Что известно о встрече Хижняка с Лопесом

Соперником пуэрториканца станет американец Эдвин Кортес.

Кроссовер, о котором мы даже не подозревали, что он нам нужен. Хуамнита Лопес встретился с бывшим чемпионом Василием Ломаченко накануне своего субботнего поединка,

– подписали фотографию.

Впрочем, для украинских болельщиков интригующим является появление Ломаченко в тренировочном зале. 38-летний украинец, который в 2025 году объявил о завершении карьеры, похоже, снова набирает форму.

По предварительной информации, Ломаченко может провести следующий бой уже в ноябре. Его потенциальным соперником называют непобедимого филиппинца Чарли Суареса, первого номера рейтинга WBO во втором полулегком весе.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда украинец победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.

Профессиональный рекорд Ломаченко составляет 18 побед, 3 поражения и 12 нокаутов. На счету Суареса – 18 побед в 19 профессиональных боях, один из которых официально признан несостоявшимся. В 10 поединках он одержал досрочную победу.