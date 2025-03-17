Впервые за долгое время вышел из тени: Ломаченко посетил чемпионат Украины по боксу

Василий Ломаченко продолжает находиться в тишине на фоне его неизвестности относительно продолжения карьеры. Украинский боксер столкнулся с проблемами со здоровьем.

16 марта 2025-го года Василий Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Чемпион мира посетил чемпионат Украины по боксу, который состоялся в Одессе.

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Ломаченко приехал на соревнования в Одессе

Совместное фото с Ломаченко у себя в инстаграме выложил 36-летний бывший боксер Евгений Хитров, сообщает 24 Канал.

Всегда приятно встречать друзей и партнеров по сборной, бокс – наша жизнь,

– подписал фото Хитров.



Ломаченко посетил чемпионат Украины по боксу / Фото из инстаграма Хитрова

Напомним, что последний раз Ломаченко дрался в мае 2024-го года, когда победил бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе из Австралии Джорджа Камбососа. После того Василий должен был провести бой против Шакура Стивенсона, но отказался от этой идеи. Впоследствии стало известно, что у украинского боксера проблемы со здоровьем, которые могут помешать Ломаченко продолжить карьеру.

Сейчас статистика Ломаченко в профессионалах составляет 18 побед (12 – нокаутом) и 2 поражения в 21-м проведенном поединке.

Другой украинский боксер Александр Гвоздик сообщал, что сейчас команда Ломаченко ждет результатов МРТ из Испании.