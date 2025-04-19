"Хочу надавить на Климаса": промоутер высказался о будущем Ломаченко

Карьера Василия Ломаченко остается под вопросом. Боксер давно не выходил в медийное пространство.

Боб Арум высказался относительно чемпиона мира по версии IBF и IBO в легком весе. В частности, промоутер затронул тему будущего Ломаченко, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Экс-чемпион мира выбрал соперников для Ломаченко, если тот вернется в ринг

Ломаченко не дал ответа

Спортивный функционер заявил, что Василий Ломаченко должен был дать ответ относительно продолжения карьеры в марте этого года. Теперь Боб Арум планирует обратиться к его агенту Эгису Климасу.

Я хочу нажать на Климаса (агент Ломаченко – 24 канал) и тогда увидим, что произойдет. Я планирую поговорить с ним на следующей неделе. Не знаю, захочет ли он выходить в ринг после длительного перерыва с таким бойцом, как Кейшон,

– сказал Арум.

Напомним, что Василий Ломаченко получил травму спины на тренировке. Боксер прошел МРТ, которое должно было определить, сможет ли он продолжать драться в профессиональном ринге.

Последний раз Ломаченко дрался в мае прошлого года. Тогда Василий победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом.