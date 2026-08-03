Это не Усик: экс-чемпион мира назвал украинца, который по-прежнему остается лучшим боксером мира

Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг после того, как летом 2025 года решил завершить карьеру. Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко считает, что Василий – по-прежнему лучший боксер мира.

Легендарный украинский боксер в интервью Sport-express.ua заявил, что Ломаченко для него – номер один в мировом боксе. По словам Сенченко, бои Василия всегда интересны, с кем бы он ни боксировал.

Сенченко заявил, что Ломаченко станет чемпионом мира

Экс-чемпион мира признался, что ждет возвращения Ломаченко на ринг.

"Было бы интересно увидеть его поединки с Джервонтой Дэвисом, Шакуром Стивенсоном и другими сильными бойцами. Я жду его возвращения и думаю, что это будут классные и чемпионские бои", – сказал он.

Также Сенченко убежден, что Ломаченко снова может стать чемпионом мира, несмотря на то, что ему уже 38 лет.

"В этом я даже не сомневаюсь. Василий Ломаченко однозначно станет чемпионом мира. Поэтому с нетерпением ждем его возвращения", – подытожил бывший боксер.

Что известно о возвращении Ломаченко

Напомним, в мае стало известно, что Ломаченко решил возобновить профессиональную карьеру. Важным фактором в возвращении Василия стал юридический нюанс, ведь 12 мая официально истек его контракт с промоутерской компанией Top Rank Боба Арума.

Сейчас боксер находится в статусе свободного агента, что открывает для него путь к сотрудничеству с другими организациями.

Среди возможных соперников спортсмена называют Теофимо Лопеса, Райана Гарсию и Конора Бенна. В то же время самым желанным вариантом для Ломаченко, пожалуй, является Джервонт Дэвис.