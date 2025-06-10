Бывший чемпион мира оценил шансы на возвращение Ломаченко в профи-ринг

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился своим мнением относительно Василия Ломаченко. Наставник рассказал, существуют ли шансы на вероятное возвращение уже экс-чемпиона мира по версии IBF в профи-ринг.

5 июня 2025 года Василий Ломаченко официально повесил перчатки на гвоздь. Украинский уже экс-боксер принял важное решение после проблем со спиной.

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Шансы на возвращение Ломаченко в ринг

Вячеслав Сенченко не верит в то, что болельщики когда-то смогут увидеть камбэк "Матрицы" в профессиональный ринг, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

Вряд ли. Я не верю, что он будет возвращаться,

– ответил Сенченко.

К слову. Василий Ломаченко закончил профессиональную карьеру на статистике в 21 проведенный бой, в которых одержал 18 побед (12 – нокаутом) при 3-х поражениях (от Орландо Салидо, Теофимо Лопеса и Девин Хейни).

Бой против Джорджа Камбососа, который состоялся в мае 2024 года, оказался прощальным для Ломаченко. В том поединке Василий оформил досрочную победу в 11-м раунде в австралийском городе Перт. Ломаченко отобрал пояс IBO в легком весе, которым владел бывший абсолютный чемпион мира. Украинский боксер закончил карьеру в возрасте 37 лет после проблем со спиной.