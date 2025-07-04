Завершение карьеры Василия Ломаченко вызвало неоднозначные мнения у фанатов бокса. Все из-за религиозных предпочтений украинского боксера. Александр Грыцив в интервью 24 Канала высказал свое мнение относительно звездного земляка.

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Мнение Грицив о Ломаченко

Украинский боксер брал исключительно спортивный фактор в жизни Ломаченко. Грыцив уверен, что Василий уже никогда не выйдет на профи-ринг. По его мнению, Ломаченко не сумел себя полностью реализовать в профессионалах.

Ломаченко уже точно не вернется в ринг. Он ушел в духовность. Как он сам говорил, что ему это мешает побороть какие-то грехи. Жаль, что ему не удалось реализовать себя на профи-ринге так, как он мог это сделать. Василий – один из лучших боксеров в истории. Где-то, возможно, он поздно начал боксерскую профессиональную карьеру. Жаль, что потом на его пути стали травмы,

– сказал Грицив.

Василий Ломаченко закончил карьеру на статистике в 21-н бой на профи-ринге, в которых одержал 18 побед (12 – нокаутом), потерпев при этом 3-х поражений.

Последним поединком в карьере "Матрицы" стал поединок против бывшего абсолюта легкого веса Джорджа Камбососа 12 мая 2024 года. Ломаченко закончил бой досрочной победой в 11-м раунде, отправив австралийца дважды в нокдаун.