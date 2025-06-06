"Православный воин": последний соперник Ломаченко отреагировал на окончание карьеры чемпиона

В четверг, 5 июня, Василий Ломаченко официально объявил об окончании карьеры боксера. Украинский боксер повесил перчатки на гвоздь после проблем со спиной.

В боксерском сообществе активно обсуждают и реагируют на данное решение Василия Ломаченко. Также свою реакцию в соцсети Х оставил бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос, пишет 24 Канал.

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Реакция Камбососа за окончание карьеры Ломаченко

Австралийский боксер признался, что ему приятно, что именно он стал последним соперником в карьере украинского чемпиона.

Благослови тебя Господь, брат, в твоей отставке. Было честью быть твоим последним соперником и выйти на ринг вместе с тобой. Православный воин и великий человек. До встречи на Афоне, мой друг,

– написал Камбосос.

Справка. 12 мая 2024 года Ломаченко подрался с Камбососом в австралийском городе Перт. Василий на глазах родной публики соперника оформил досрочную победу в 11-м раунде. Украинский боксер отобрал у Камбососа титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе, а также на поясе Ломаченко разместился титул чемпиона IBF в этом весе.

Напомним, что дуэль Ломаченко и Камбососа могли состояться еще в 2022-м. Однако бой не состоялся из-за начала полномасштабной войны России в Украине.

Отметим, что после этого Ломаченко еще приписывали другие поединки, но Василий больше не выходил в ринг. Украинский боксер закончил карьеру на статистике в 21 проведенных поединков, в которых одержал 18 побед (12 – нокаутом) при 3-х поражениях (от Орландо Салидо, Теофимо Лопеса и Девина Хейни).

К слову, уникальный бывший украинский боксер Андрей Синепупов рассказал, воспитала ли Украина достойную замену Василию Ломаченко и Александру Усику, карьера которого тоже понемногу идет к своему окончанию.