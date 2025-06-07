Легендарный боксер прокомментировал завершение карьеры Ломаченко
- Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры, что вызвало реакцию в боксерском сообществе, в частности от Мэнни Пакьяо.
- Последний бой Ломаченко состоялся в мае 2024 года, где он победил Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.
Василий Ломаченко недавно появился в публичном пространстве. Боксер неожиданно объявил о завершении карьеры.
В боксерском сообществе отреагировали на уход Ломаченко. В частности, Мэнни Пакьяо высказался о завершении карьеры Василия, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.
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Что сказал Пакьяо
Мэнни Пакьяо лаконично высказался о том, что Василий Ломаченко решил повесить перчатки на гвоздь. "Пак Мэн назвал его хорошим боксером и чемпионом.
Он – чемпион и хороший боксер. У него есть причина, почему он ушел на пенсию,
– сказал Пакьяо.
Напомним, что последний раз Василий Ломаченко дрался в мае 2024 года. В том поединке он досрочно одолел австралийца Джорджа Камбососа, завоевав титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.
Ранее Джордж Камбосос высказался о завершении карьеры Ломаченко. Последний соперник расхвалил Василия.