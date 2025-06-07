Бывший чемпион мира высказался относительно завершения карьеры Ломаченко

Василий Ломаченко неожиданно объявил о завершении карьеры. Уход "Матрицы" с профи-ринга вызвал бурное обсуждение в боксерском сообществе.

Вячеслав Сенченко отреагировал на решение Ломаченко уйти на пенсию. Бывший чемпион мира высказался о карьере Василия в боксе, сообщает 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

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Как отреагировал Сенченко на уход Ломаченко

Вячеслав Сенченко отметил, что для него Василий Ломаченко неожиданно покинул бокс. Экс-чемпион мира, а ныне тренер думал, что "Матрица" проведет объединительные бои, ведь он имеет титул IBF.

Сенченко считает карьеру Ломаченко яркой с замечательными поединками. Специалист отметил, что о таком можно только мечтать.

Для меня лично Ломаченко запомнится, конечно, как боксер – и его спортивный путь. Я вообще считаю его одним из самых талантливых и крутых боксеров не только в Украине, но и в мире. Поэтому очень грустно, что больше не увидим его уровень бокса в ринге,

– сказал Сенченко.

Напомним, что последний раз Василий Ломаченко дрался в мае прошлого года. В том поединке "Матрица" одолел Джорджа Камбососа из Австралии, став чемпионом мира в легком весе по версии IBF.

Ранее Боб Арум раскрыл имя преемника Василия Ломаченко. Боксер уже отобрал титул в легком весе у украинца.