В'ячеслав Сенченко відреагував на рішення Ломаченка піти на пенсію. Колишній чемпіон світу висловився про кар'єру Василя у боксі, повідомляє 24 канал із посиланням на "Трибуну".

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Як відреагував Сенченко на відхід Ломаченка

В'ячеслав Сенченко наголосив, що для нього Василь Ломаченко неочікувано покинув бокс. Ексчемпіон світу, а нині тренер думав, що "Матриця" проведе об'єднавчі бої, адже він має титул IBF.

Сенченко вважає кар'єру Ломаченка яскравою з чудовими поєдинками. Фахівець наголосив, що про таке можна лише мріяти.

Для мене особисто Ломаченко запам’ятається, звісно, як боксер – і його спортивний шлях. Я взагалі вважаю його одним з найталановитіших та найкрутіших боксерів не тільки в Україні, а й у світі. Тому дуже сумно, що більше не побачимо його рівень боксу у ринзі,

– сказав Сенченко.

Нагадаємо, що востаннє Василь Ломаченко бився у травні минулого року. У тому поєдинку "Матриця" здолав Джорджа Камбососа з Австралії, ставши чемпіоном світу у легкій вазі за версією IBF.

Раніше Боб Арум розкрив ім'я наступника Василя Ломаченка. Боксер вже відібрав титул у легкій вазі в українця.