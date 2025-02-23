Дмитрий Бивол сумел взять реванш у Артура Бетербиева по решению большинства судей – 114-114 (ничья), 116-112 и 115-113 в пользу россиянина. Бивол не только отомстил российскому сопернику, который выступает за Канаду, за поражение в первом бою, но и отобрал его пояса, пишет 24 Канал.

К теме Баколе отправил себя в нокаут еще до начала боя: Паркер легко победил в Эр-Рияде

Как закончились бои вечера бокса в Эр-Рияде

Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Видеообзор Бетербиев – Бивол

Андеркард вечера бокса возглавила битва Джозефа Паркера и Мартина Баколе. Поединок длился всего два раунда, а падение пузатого Баколе было лишь вопросом времени. Мартин, который в последний момент заменил Даниэля Дюбуа, в очень плохой форме приехал в Эр-Рияд. Джозеф победил нокаутом и фактически даже не вспотел.

Джозеф Паркер защитил свой пояс временного чемпиона мира по версии WBO и официально стал претендентом на бой с Александром Усиком.

Видеообзор боя Паркер – Баколе

Шакур Стивенсон провел бой против Джоша Педли, который заменил Флойда Скофилда. Поединок длился 9 раундов из 12-ти и закончился победой техническим нокаутом чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Стивенсон по ходу поединка трижды отправлял своего соперника в нокдаун. После третьего падения из угла Педли выбросили белое полотенце, что сигнализирует о решении прекратить бой и сдаться.

Стивенсон – Педли: видеообзор боя

В еще одном поединке андеркарда сошлись Хамза Шираз и Карлос Адамес. Судьи неожиданно объявили ничью раздельным решением, вытянув Шираза, который был хуже, за уши – 115-114 (Шираз), 118-110 (Адамес) и ничья 114-114.

Видеообзор поединка Шираз – Адамес

Также интересное противостояние было между Вирджилом Ортисом и Исраилом Мадримовым. Боксеры выдали полный поединок, а победителя встречи определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу Ортису в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Еще перед поединком была информация, что победитель этого боя выйдет на украинца Сергея Богачука. Теперь у украинского боксера будет шанс на реванш, ведь летом 2024-го года Богачук уступал Ортису по решению судей.

Видеообзор поединка Ортис – Мадримов

Агит Кабаел отправил в нокаут Чжана Чжилея. Большое падение китайского супертяжеловеса произошло в 6-м раунде. Немецкий боксер благодаря победе получил вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Пояс лично вручал Александр Усик, который вышел в ринг.

Видеообзор боя Кабаел – Чжилей

Далее Каллум Смит одержал верх над Джошуа Буатси по единогласному решению судей – 119-110, 115-113, 115-112. На кону поединка стоял титул временного чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, который до этого поединка владел британец Буатси. Теперь его новым обладателем является Смит.

Видеообзор поединка Смит – Буатси

В первом бою вечера бокса Мохаммед Алакель одолел Энхеля Гомеса по решению судей.

Видеообзор боя Алакель – Гомес