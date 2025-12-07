В последнее время Виктор Мирошниченко много лечился. Печальное известие сообщила Федерация бокса Украины, информирует 24 Канал.

Мирошниченко боролся с болезнью?

Бороться экс-боксеру с болезнью помогала Федерация бокса Днепропетровской области. Не сообщается, чем болел Мирошниченко.

Его сердце перестало биться в возрасте 66 лет.

Что известно о Викторе Мирошниченко?

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 (до 51 килограмма).

Чемпион Европы и призер чемпионата мира.

За карьеру одержал 360 побед в 416 боях в олимпийском боксе.

Как боксер получил "серебро" Олимпиады-1980?

Свой путь Мирошниченко начал с победы над кубинцем Хорхе Эрнандесом в 1/8 финала Олимпийских игр в Москве (4:1). В четвертьфинале украинец оформил еще более убедительную победу, когда всухую одолел поляка Генрика Средницкого 5:0.

В полуфинале Виктор был сильнее венгра Яноша Вараду 4:1. В финальном матче за "золото" Игорь Мирошниченко досадно проиграл Петру Лесову из Болгарии из-за рассечения брови во втором раунде.

