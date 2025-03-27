"Имел возможность": известный украинский боксер рассказал о подготовке к следующему бою

Виктор Выхрист в ближайшее время вернется в ринг. Украинский боксер сразится против опытного оппонента Райдела Букера из Соединенных Штатов Америки.

Супертяжеловес поделился мыслями относительно предстоящего боя против американца. Выхрист также рассказал о подготовке к поединку с Букером, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Непобежденный украинец анонсировал следующий бой: кто станет соперником

Как готовится Выхрист

Виктор Выхрист рассказал, что бой против американца Райдела Букера будет 8-раундовым. Украинский боксер отметил, что отправился готовиться сразу после того, как ему сообщили о дате боя.

Выхрист отметил, что Букер имеет большой опыт и дрался со многими именитыми соперниками. Одним из самых ярких примеров бой против болгарина Кубрата Пулева в 2019 году, хотя американец и уступил по очкам.

Я имел возможность посмотреть видеозаписи последних боев американца и, на мой взгляд, есть достаточно информации о сильных сторонах и уязвимых местах Букера. Сейчас главное подойти к противостоянию в боевых физических кондициях. В середине следующей недели вместе со своими тренерами возьмем курс на Потсдам,

– рассказал Выхрист.

Напомним, что бой между Виктором Выхристом и Райделом Букером состоится 5 апреля 2025 года. Место проведения поединка между украинцем и американцем – Потсдам, Германия.

Последний раз Виктор Выхрист дрался в сентябре 2024 года. Украинский боксер одолел боснийского соперника Мирко Тинтора.