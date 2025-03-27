Супертяж поділився думками стосовно майбутнього бою проти американця. Вихрист також розповів про підготовку до поєдинку із Букером, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Як готується Вихрист

Віктор Вихрист розповів, що бій проти американця Райдела Букера буде 8-раундовим. Український боксер наголосив, що вирушив готуватись одразу після того, як йому повідомили про дату бою.

Вихрист зазначив, що Букер має великий досвід та бився з багатьма іменитими суперниками. Одним із найяскравіших прикладів бій проти болгарина Кубрата Пулєва у 2019 році, хоча американець і поступився за очками.

Я мав можливість переглянути відеозаписи останніх боїв американця й, на мій погляд, є достатньо інформації про сильні сторони та вразливі місця Букера. Зараз головне підійти до протистояння в бойових фізичних кондиціях. У середині наступного тижня разом зі своїми тренерами візьмемо курс на Потсдам,

– розповів Вихрист.

Нагадаємо, що бій між Віктором Вихристом та Райделом Букером відбудеться 5 квітня 2025 року. Місце проведення поєдинку між українцем та американцем – Потсдам, Німеччина.

Востаннє Віктор Вихрист бився у вересні 2024 року. Український боксер здолав боснійського суперника Мірко Тінтора.