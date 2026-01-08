Бой опытного украинца на грани срыва: что произошло

Уже 10 января 2026 года в немецком городе Обергаузен состоится вечер бокса. В рамках боксерского события свой бой должен провести украинец Виктор Выхрист.

Украинский опытный боксер должен был побоксировать в рамках андеркарда вечера бокса. Однако за несколько дней до шоу его поединок может сорваться, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Бой Выхриста не состоится?

33-летний Виктор Выхрист лаконично прокомментировал возможный сорванный бой, к которому в течение последнего месяца готовился в немецком Гамбурге.

Украинец предполагает, что организаторы вечера бокса не хотят проводить его поединок. Несмотря на это Выхрист верит до последнего, что выйдет в ринг 10 января 2026 года.

Буду лаконичным. Складывается впечатление, что организаторы почему-то не хотят, чтобы я боксировал в Оберхаузене. Но все же, надеюсь, что бой таки состоится. Мои представители над этим работают,

– сказал Выхрист.

Отметим, что в главном бою вечера бокса 10 января немец Агит Кабаел будет проводить свою первую защиту титула временного чемпиона по версии WBC против поляка Дамиана Кныбы. В этом противостоянии может определиться обязательный соперник для Александра Усика. Ведь WBC хочет санкционировать бой между победителем Кабаел – Кныба и триумфатором противостояния Усик – Уайлдер.

Что известно о Викторе Выхриста?