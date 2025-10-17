Выхрист и Честич встретились в румынском Брашове. Как сообщает Sport.ua, поединок был рейтинговым с регламентом в шесть раундов.
Читайте также Непобедимый боксер раскрыл самую большую проблему в проведении боя в Украине
Как завершился бой Выхрист – Честич?
Виктор Выхрист начал бой активно и доминировал походу первого раунда. Команда Бояна Честича в итоге отказалась от продолжения боя уже в первой трехминутке, чтобы избежать нокаута.
Как пишет Sport.ua, следующий бой Выхрист проведет в Германии в декабре 2025 года. Уже в конце октября украинский супертяжеловес отправится в Гамбург, где начнет подготовку к бою.
Интересно, зо Честич ранее дрался с Андреем Руденко. 2 года назад босниец уступил украинцу в поединке в Чехии.
Что известно о Выхристе?
Владимир Выхрист провел 17 боев в профессиональном ринге. Победа над Бояном Честичем стала 16 в карьере боксера, а также он имеет одно поражение.
Выхрист дважды становился чемпионом Европы и многократным чемпионом Украины во время любительской карьеры.
Выхрист перед Честичем дрался с Лавджоем. Украинский боксер победил нокаутом в первом раунде.