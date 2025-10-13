Соперником украинского боксера стал аргентинец Франко Андреас Кахала. Ярослав Харциз уже во втором раунде закончил бой техническим нокаутом, а после противостояния поделился впечатлениями от быстрой победы, передает 24 Канал со ссылкой на LuckyPunch.

К теме Непобежденный украинец эффектно нокаутировал соперника: видео брутального избиения

Как Харциз прокомментировал свою победу над Кахалом?

После победного поединка Харциз рассказал об уникальности латиноамериканских боксеров, которые постоянно дерутся, чтобы противостоять этому стилю бокса нужно постоянно двигаться по рингу. По словам Ярослава, когда начинаешь работать ногами, то такие боксеры как Кахала начинают теряться.

Я выиграл – я доволен. Не могу сказать, что это была сильная оппозиция, но понемногу иду к своей цели. Сейчас не так просто привезти в Украину сильного оппонента. За время подготовки к этому поединку у меня сменилось четыре соперника. Был также хороший аргентинец, но из-за обстрелов он сказал, что травмировался и не сможет приехать. Травмировался он или нет – мы не знаем, но соперники действительно менялись часто,

– сказал украинский боксер.

Отметим, что крайняя победа в Киеве позволила Харцизу довести свою победную серию уже до 8-ми поединков подряд на профи-ринге (7 – нокаутом). Перед этим Ярослав в июне 2025-го нокаутировал в первом раунде казаха Дастана Садуулу (данные BoxRec).

Что известно о Ярославе Харцызе?