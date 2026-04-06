В компании Дюбуа и Джошуа: украинец вошел в топ-10 рейтинга WBO

Боксерская организация WBO обнародовала обновленный рейтинг лучших бойцов по состоянию на конец марта. В хевивейте в первую десятку попал один наш соотечественник.

Александр Усик не мог оказаться среди лучших, ведь владеет поясами по другим версиям, что автоматически исключает его из рейтинга. Зато на 10-ой позиции оказался Виктор Выхрист, пишет WBO.

Что позволило Выхристу подняться в топ-10 рейтинга WBO?

33-летний украинец владеет поясом WBO Europe, который он недавно впервые успешно защитил в поединке против поляка Мариуша Ваха.

Бой состоялся в Будапеште в ночь с 25 на 26 марта в формате 10 раундов. Выхрист был лучшим по версии всех трех судей – дважды по 100:90 и 100:88.

Эта победа и обеспечила ему улучшение позиции в рейтинге WBO и вхождение в топ-10.

Как выглядит рейтинг WBO в хевивейте?

Чемпионом по этой версии является Фабио Уордли из Великобритании.

Топ-10 рейтинга WBO, хевивейт

1. Мозес Итаума (Великобритания)

2. Филип Хргович (Хорватия)

3. Даниэль Дюбуа (Великобритания)

4. Энтони Джошуа (Великобритания)

5. Чжан Чжилей (Китай)

6. Джаред Андерсон (США)

7. Дерек Чисора (Великобритания)

8. Баходир Жалолов (Узбекистан)

9. Ричард Торрес-младший (США)

10. Виктор Выхрист (Украина)

Что известно о Викторе Выхриста?