В компании Дюбуа и Джошуа: украинец вошел в топ-10 рейтинга WBO
- Виктор Выхрист вошел в топ-10 рейтинга WBO благодаря успешной защите пояса WBO Europe против Мариуша Ваха.
- На профессиональном ринге Выхрист имеет 18 побед из 19 боев, получив титул WBO Europe 26 января во Фленсбурге.
Боксерская организация WBO обнародовала обновленный рейтинг лучших бойцов по состоянию на конец марта. В хевивейте в первую десятку попал один наш соотечественник.
Александр Усик не мог оказаться среди лучших, ведь владеет поясами по другим версиям, что автоматически исключает его из рейтинга. Зато на 10-ой позиции оказался Виктор Выхрист, пишет WBO.
Что позволило Выхристу подняться в топ-10 рейтинга WBO?
33-летний украинец владеет поясом WBO Europe, который он недавно впервые успешно защитил в поединке против поляка Мариуша Ваха.
Бой состоялся в Будапеште в ночь с 25 на 26 марта в формате 10 раундов. Выхрист был лучшим по версии всех трех судей – дважды по 100:90 и 100:88.
Эта победа и обеспечила ему улучшение позиции в рейтинге WBO и вхождение в топ-10.
Как выглядит рейтинг WBO в хевивейте?
Чемпионом по этой версии является Фабио Уордли из Великобритании.
Топ-10 рейтинга WBO, хевивейт
- 1. Мозес Итаума (Великобритания)
- 2. Филип Хргович (Хорватия)
- 3. Даниэль Дюбуа (Великобритания)
- 4. Энтони Джошуа (Великобритания)
- 5. Чжан Чжилей (Китай)
- 6. Джаред Андерсон (США)
- 7. Дерек Чисора (Великобритания)
- 8. Баходир Жалолов (Узбекистан)
- 9. Ричард Торрес-младший (США)
- 10. Виктор Выхрист (Украина)
Что известно о Викторе Выхриста?
- По данным BoxRec, на профессиональном ринге Виктор Выхрист по прозвищу "Фауст" провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед, 11 из них нокаутом.
- Титул WBO Europe Выхрист получил 26 января во Фленсбурге. Украинец досрочно одолел сопротивление представителя Северной Македонии Тодорче Цветкова.
- Единственное поражение Выхриста произошло в феврале 2023 года против Ленье Перо в Соединенных Штатах.