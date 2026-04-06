У компанії Дюбуа і Джошуа: українець увійшов у топ-10 рейтингу WBO
Боксерська організація WBO оприлюднила оновлений рейтинг найкращих бійців станом на кінець березня. У хевівейті до чільної десятки потрапив один наш співвітчизник.
Олександр Усик не міг опинитися серед найкращих, адже володіє поясами за іншими версіями, що автоматично виключає його з рейтингу. Натомість на 10-ій позиції опинився Віктор Вихрист, пише WBO.
Що дозволило Вихристу піднятися у топ-10 рейтингу WBO?
33-річний українець володіє поясом WBO Europe, який він нещодавно вперше успішно захистив у поєдинку проти поляка Маріуша Ваха.
Бій відбувся у Будапешті в ніч з 25 на 26 березня у форматі 10 раундів. Вихрист був кращим за версією усіх трьох суддів – двічі по 100:90 і 100:88.
Ця перемога і забезпечила йому поліпшення позиції у рейтингу WBO і входження до топ-10.
Як виглядає рейтинг WBO у хевівейті?
Чемпіоном за цією версією є Фабіо Вордлі з Великої Британії.
Топ-10 рейтингу WBO, хевівейт
- 1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 2. Філіп Хргович (Хорватія)
- 3. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
- 4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- 5. Чжан Чжилей (Китай)
- 6. Джаред Андерсон (США)
- 7. Дерек Чісора (Велика Британія)
- 8. Баходир Жалолов (Узбекистан)
- 9. Річард Торрес-молодший (США)
- 10. Віктор Вихрист (Україна)
Що відомо про Віктора Вихриста?
- За даними BoxRec, на професійному ринзі Віктор Вихрист на прізвисько "Фауст" провів 19 поєдинків, у яких здобув 18 перемог, 11 з них нокаутом.
- Титул WBO Europe Вихрист здобув 26 січня у Фленсбурзі. Українець достроково здолав опір представника Північної Македонії Тодорче Цвєткова.
- Єдина поразка Вихриста сталася у лютому 2023 року проти Леньє Перо у Сполучених Штатах.