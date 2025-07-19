Уникальный боксер, ставший политиком: интересные факты о Виталии Кличко в его день рождения

Виталий Кличко – один из самых легендарных фигур в истории бокса. Сегодня 19 июля Виталий Владимирович празднует свой 54-й день рождения.

24 Канал рассказывает интересные факты и знаковые моменты из спортивной карьеры, личной жизни и политической карьеры Виталия Кличко. Отметим, что Кличко-старший не сразу в детстве начал строить свою боксерскую карьеру, а начал с кикбоксинга.

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Как Кличко перешел из кикбоксинга в бокс?

Прежде чем войти в историю бокса, Кличко-старший аж шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу. Дважды это было на любительском уровне и четыре раза уже среди профессионалов. После чего пошел покорять боксерский ринг.

16 ноября 1996 года Виталий дебютировал на профи-ринге против представителя США Тони Брэдхема. На глазах зрителей в немецком городе Гамбург украинец уничтожил своего соперника. Уже в стартовом раунде Кличко-младший отправил оппонента в нокдаун, а уже в следующей трехминутке нокаутировал американца.

Как Виталий попал в Книгу рекордов Гиннеса?

Уже через два года Кличко-старший запечатлел свое имя в Книге рекордов Гиннеса. В 1998 году Виталий стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBO и стал первым чемпионом, который выиграл 26 боев потратив на это наименьшее количество времени.

Кличко-старший никогда не проигрывал нокаутом?

За свою профессиональную карьеру Виталий Кличко провел 47 боев, в которых оформил 45 побед (41 – нокаутом) при лишь 2-х поражениях. Так, Кличко-старший хоть потерпел два фиаско, но не был нокаутирован соперниками в этих поединках.

Виталий Кличко – единственный в мире, который проиграл только из-за травм. Ни разу его не нокаутировали и не побеждали по очкам.

Первое поражение Виталию нанес американец Крис Берд 1 апреля 2000 года. Тот поединок длился 9 из 12 раундов и закончился, к сожалению, из-за отказа украинца. Как оказалось впоследствии, Кличко имел травмированное плечо и после встречи лег на операционный стол.

После чего выдал победную серию из пяти подряд поединков. В следующий раз Виталий потерпел фиаско только через три года – 21 июня 2003 года. В тот вечер бокса Кличко провел бой против легендарного Леннокса Льюиса. Встреча в Лос-Анджелесе длилась лишь половину дистанции – 6 раундов. На этот раз серьезное рассечение левой брови не позволило Виталию продолжить поединок. Главный врач остановил битву. Обидно то, что на момент остановки по судейским запискам побеждал боксер из Украины. Судьи отдали Кличко четыре из шести раундов, а общий счет встречи был 58:56 в пользу Кличко.

Видеообзор боя Кличко – Льюис

Любители бокса ждали реванша Кличко – Льюис, но последний завершил карьеру.

К слову. Последний раз Виталий Кличко выходил в ринг 9 сентября 2012 года, когда в Москве одолел немца Мануэля Чарра техническим нокаутом в 4-м раунде.

Кличко есть в Зале славы?

Еще в 2018 году Виталий Кличко стал первым украинцем, который вошел в Международный зал боксерской славы.

Лауреатов в Зал славы выбирают члены BWAA, а также историки бокса в пяти номинациях. Кличко-старший пополнил звездный список, в котором уже были имена Мухаммеда Али, Рокки Марчиано, Джо Луиса, Майка Тайсона, Джорджа Формана, Леннокса Льюиса и многие другие легендарные лица.

Чем занимается после завершения карьеры?

Виталий Кличко уже давно начал строить свой путь в политике. А к рулю мэра Киева пришел в июне 2014 года, которую занимает до сих пор.

Еще перед этим в апреле 2010 года возглавил партию "УДАР". Принимал активное участие в Евромайдане.



Политическая карьера Виталия Кличко / Фото Getty Images

Что известно о личной жизни Кличко?

Около 26 лет был в браке с бывшей моделью и спортсменкой Натальей Егоровой (с апреля 1996-го по август 2022-го годов).

Сам Виталий Кличко уверял, что жизнь в разных странах только разъединила их дороги. Экс-боксер живет и работает в Киеве, а его уже бывшая жена находится за границей, как и дети.

Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие взаимоотношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается,

– вспоминал Кличко.

В браке у Кличко и Егоровой родилось трое детей – два сына Егор-Даниил и Максим-Александра (младший), а также дочь Елизавета-Виктория.

Уже давно Виталий Кличко полностью отдает себя политике и развитию столицы Украины, которая ежедневно страдает от вражеских ударов.