Унікальний боксер, який став політиком: цікаві факти про Віталія Кличка у його день народження

Віталій Кличко – один із найлегендарніших постатей в історії боксу. Сьогодні 19 липня Віталій Володимирович святкує свій 54-й день народження.

24 Канал розповідає цікаві факти та знакові моменти зі спортивної кар'єри, особистого життя та політичної кар'єри Віталія Кличка. Відзначимо, що Кличко-старший не одразу у дитинстві почав будувати свою боксерську кар'єру, а розпочав із кікбоксингу.

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Як Кличко перейшов із кікбоксингу у бокс?

Перш ніж увійти в історію боксу, Кличко-старший аж шість разів ставав чемпіоном світу із кікбоксингу. Двічі це було на аматорському рівні та чотири рази вже серед професіоналів. Після чого пішов підкорювати боксерський ринг.

16 листопада 1996 року Віталій дебютував на профі-рингу проти представника США Тоні Бредгема. На очах глядачів у німецькому місті Гамбург українець знищив свого суперника. Вже у стартовому раунді Кличко-молодший відправив опонента у нокдаун, а вже у наступній трихвилинці нокаутував американця.

Як Віталій потрапив до Книги рекордів Гіннеса?

Вже через два роки Кличко-старший закарбував своє ім'я у Книзі рекордів Гіннеса. У 1998-му році Віталій став інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO та став першим чемпіоном, який виграв 26 боїв витративши на це найменшу кількість часу.

Кличко-старший ніколи не програвав нокаутом?

За свою професійну кар'єру Віталій Кличко провів 47 боїв, у яких оформив 45 перемог (41 – нокаутом) при лише 2-х поразках. Так, Кличко-старший хоч зазнав двох фіаско, але не був нокаутований суперниками у цих поєдинках.

Віталій Кличко – єдиний у світі, який програв лише через травми. Жодного разу його не нокаутували і не перемагали за очками.

Першої поразки Віталію завдав американець Кріс Берд 1 квітня 2000 року. Той двобій тривав 9 із 12 раундів та закінчився, на жаль, через відмову українця. Як виявилося згодом, Кличко мав травмоване плече та після зустрічі ліг на операційний стіл.

Після чого видав переможну серію із п'яти поспіль поєдинків. Наступного разу Віталій зазнав фіаско аж через три роки – 21 червня 2003 року. У той вечір боксу Кличко провів бій проти легендарного Леннокса Льюїса. Зустріч у Лос-Анджелесі тривала лише половину дистанції – 6 раундів. На цей раз серйозне розсічення лівої брови не дозволило Віталію продовжити двобій. Головний лікар зупинив битву. Прикро те, що на момент зупинки за суддівськими записками перемагав боксер із України. Судді віддали Кличку чотири із шести раундів, а загальний рахунок зустрічі був 58:56 на користь Кличка.

Відеоогляд бою Кличко – Льюїс

Поціновувачі боксу чекали на реванш Кличко – Льюїс, але останній завершив кар'єру.

До слова. Востаннє Віталій Кличко виходив у ринг 9 вересня 2012 року, коли у Москві здолав німця Мануеля Чарра технічним нокаутом у 4-му раунді.

Кличко є у Залі слави?

Ще у 2018-му році Віталій Кличко став першим українцем, який увійшов до Міжнародної зали боксерської слави.

Лауреатів до Зали слави обирають члени BWAA, а також історики боксу у п'яти номінаціях. Кличко-старший поповнив зірковий список, у якому вже були імена Мухаммеда Алі, Роккі Марчіано, Джо Луїса, Майка Тайсона, Джорджа Формана, Леннокса Льюїса та багато інших легендарних облич.

Чим займається після завершення кар'єри?

Віталій Кличко вже давно почав будувати свій шлях у політиці. А до керма мера Києва прийшов у червня 2014 року, яку обіймає до сьогодні.

Ще перед цим у квітні 2010 року очолив партію "УДАР". Брав активну участь у Євромайдані.



Політична кар'єра Віталія Кличка / Фото Getty Images

Що відомо про особисте життя Кличка?

Близько 26 років був у шлюбі із колишньою моделлю та спортсменкою Наталією Єгоровою (із квітня 1996-го по серпень 2022-го років).

Сам Віталій Кличко запевняв, що життя у різних країнах лише роз'єднало їх дороги. Ексбоксер живе та працює у Києві, а його вже колишня дружина перебуває за кордоном, як і діти.

Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває,

– пригадував Кличко.

У шлюбі у Кличка та Єгорової народилось троє дітей – два сини Єгор-Даніїл і Максим-Олександра (молодший), а також донька Єлизавета-Вікторія.

Вже давно Віталій Кличко повністю віддає себе політиці та розвитку столиці України, яка щодня страждає від ворожих ударів.