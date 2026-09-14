Чем занимается младший сын Виталия Кличко

Младший сын бывшего боксера Виталия Кличко, 21-летний Максим-Александр, успешно развивается в профессиональном спорте. Однако вместо того, чтобы пойти по стопам отца в боксе, парень выбрал карьеру баскетболиста.

Парень вырос необычайно высоким, его рост достигает 216 сантиметров, поэтому он стал самым высоким в своей семье. Он уже превзошел по росту и отца (201 сантиметр), и дядю Владимира (198 сантиметров). Подробнее о нем расскажет 24 Канал.

Что известно о Максиме Кличко

Максим играет на позиции центрового и уже имеет весомые достижения на международной арене.

Ранее он выступал за молодежную команду французского баскетбольного клуба Монако, в составе которой стал серебряным призером Молодежной лиги Франции, а также успел дебютировать в основном составе.

Максим Кличко в БК Монако / Фото из инстаграма Максима Кличко

Кроме того, этого перспективного центрового привлекали к матчам юношеской сборной Украины (U-20) и национальной команды.

Новым этапом в карьере молодого спортсмена стал переезд за океан. В мае 2026 года Максим Кличко присоединился к студенческой лиге США (NCAA). Сейчас он совмещает учебу и выступления за американскую команду Университета Восточной Каролины (East Carolina University).

Напомним, что Максим-Александр родился 1 апреля 2005 года в браке Виталия Кличко с Натальей Егоровой (бывшие супруги официально развелись в 2022 году). У него есть старший брат Егор-Даниэль и сестра Елизавета-Виктория. Несмотря на то, что дети украинского экс-боксера ведут преимущественно закрытый и непубличный образ жизни, их мать Наталья иногда делится редкими семейными снимками и успехами детей в соцсетях.