Хлопець виріс надзвичайно високим, його зріст сягає 216 сантиметрів, тож він став найвищим у своїй родині. Він уже перевершив за зростом і батька (201 сантиметр), і дядька Володимира (198 сантиметрів). Більше про нього розповість 24 Канал.

Що відомо про Максима Кличка

Максим грає на позиції центрового та вже має вагомі досягнення на міжнародній арені.

Раніше він виступав за молодіжну команду французького баскетбольного клубу Монако, у складі якого став срібним призером Молодіжної ліги Франції, а також встиг дебютувати за основний склад.

Максим Кличко у БК Монако / Фото з інстаграму Максима Кличка

Окрім цього, перспективного центрового залучали до матчів молодіжної збірної України (U-20) та національної команди.

Новим етапом у кар'єрі молодого спортсмена став переїзд за океан. У травні 2026 року Максим Кличко приєднався до студентської ліги США (NCAA). Наразі він поєднує навчання та виступи за американську команду Університету Східної Кароліни (East Carolina University).

Нагадаємо, що Максим-Олександр народився 1 квітня 2005 року у шлюбі Віталія Кличка з Наталією Єгоровою (експодружжя офіційно розлучилося у 2022 році). Хлопець має старшого брата Єгора-Даніеля та сестру Єлизавету-Вікторію. Попри те, що діти українського ексбоксера ведуть переважно закритий і непублічний спосіб життя, їхня мати Наталія іноді ділиться рідкісними сімейними кадрами та успіхами дітей у соцмережах.