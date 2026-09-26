"Никогда не жили в Украине": Виталий Кличко объяснил, почему его дети не воюют

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко объяснил, почему его дети не участвуют в боевых действиях. В ходе беседы журналистка задала ему вопросы, которые, по ее словам, часто возникают у военных.

В частности, речь шла о том, почему одни граждане защищают страну на фронте, в то время как дети представителей власти могут проводить время за границей. Об этом Кличко рассказал в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

Воюют ли дети Виталия Кличко

Отвечая на вопрос, он подчеркнул место их рождения и проживания.

Вы имеете в виду моих детей? Мои дети никогда не жили в Украине. Они родились в Америке и учились в Европе или Америке,

– отметил Кличко.

Когда журналисты обратили внимание на то, что общество критикует отсутствие детей политиков на передовой, экс-боксер вспомнил фразу: "Хотите остановить войну? Тогда отправьте детей тех, кто принимает решения, на фронт". В то же время он призвал не обобщать ситуацию на всех.

Я знаю многих бизнесменов, чьи дети воюют на фронте, – и знаю много противоположных примеров. Нельзя обобщать. Ваш вопрос – это вопрос ко всему обществу. Я отвечаю за себя и свою семью. Мы не начинали эту войну. Эту войну может остановить только один человек: тот самый, кто ее начал,

– подчеркнул он.

Кличко также подчеркнул, что сам в свое время долго жил за пределами страны, но добровольно вернулся, поскольку здесь его корни. Бывший спортсмен заверил, что каждый месяц лично бывает на фронте, добавив: "Я не хочу умирать, но не боюсь".

Напомним, у Виталия Кличко трое взрослых детей: 26-летний Егор-Даниэль, 24-летняя Елизавета-Виктория и 21-летний Максим. Младший сын Максим – профессиональный баскетболист, он играет за сборную Украины и выступает в американской лиге NCAA за команду Университета Восточной Каролины.