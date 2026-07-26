Куда исчез известный украинский боксер Вячеслав Глазков, который боролся за титул Кличко
Вячеслав Глазков был известным украинским боксером, который даже боролся за титул, принадлежавший Владимиру Кличко. Однако после завершения карьеры он полностью порвал со спортом.
В этом материале "24 Канал" кратко рассказывает историю боксера Вячеслава Глазкова. А также о том, куда он исчез после завершения своей карьеры.
Какой была карьера Глазкова?
Вячеслав Глазков родился в 1984 году в Луганске. Не достигнув 24 лет, он участвовал в Олимпиаде в Пекине, но из-за травмы досрочно снялся с соревнований, однако сумел завоевать бронзовую медаль. В 2009 году он перешел в профессионалы.
Уже через 3 года он завоевал титул WBC Baltic Silver, а в 2014 году стал обладателем пояса IBF North America. Всего за свою карьеру Глазков провел 21 поединок, в которых одержал 19 побед, 1 раз бой завершился вничью, а 1 раз потерпел поражение.
С кем Глазков провел последний бой?
Последний бой Глазкова был за титул IBF, которым ранее владел Владимир Кличко, против Чарльза Мартина. Однако уже в начале поединка украинец получил тяжелую травму крестообразных связок и не смог продолжить бой.
Таким образом, официально бой закончился нокаутом украинца в третьем раунде. Фактически первое поражение в профессиональной карьере Глазкова стало для него последним. Он усердно восстанавливался после травмы, но во время одной из пробежек получил рецидив и завершил карьеру.
Кем стал Глазков после завершения карьеры?
За бой против Мартина украинец получил гонорар в размере 380 тысяч долларов. На эти деньги Глазков приобрел квартиру в Майами и грузовик с прицепом. С 2017 года он начал работать дальнобойщиком и проводил в дороге по несколько недель.
На своем транспорте в США он зарабатывает около 10 тысяч долларов в месяц. Правда, иногда из-за экономических проблем его бизнес проседал. В общей сложности в Майами Глазков со своей семьей прожил 8 лет. В 2025 году они приобрели особняк в Хьюстоне, штат Техас, и переехали туда.