У цьому матеріалі 24 Канал коротко розповідає історію боксера В'ячеслава Глазкова. А також те, куди він зник після завершення своєї кар'єри.

Якою була кар'єра Глазкова?

В'ячеслав Глазков народився в 1984 році в Луганську. У неповні 24 роки він брав участь в Олімпіаді в Пекіні, але через травму достроково знявся зі змагань, але зумів завоювати бронзову медаль. У 2009 році він перейшов у професіонали.

Уже за 3 роки він здобув титул WBC Baltic Silver, а у 2014 році став володарем поясу IBF North America. Усього ж за свою кар'єру Глазков провів 21 поєдинок, у яких здобув 19 перемог, 1 разу бій завершився внічию, а 1 разу зазнав поразки.

Із ким Глазков провів останній бій?

Останній бій Глазкова був за титул IBF, яким раніше володів Володимир Кличко, проти Чарльза Мартіна. Утім уже на старті протистояння українець зазнав важкої травми хрестоподібних зв'язок і не зміг продовжити бій.

Тож, офіційно бій закінчився нокаутом українця в третьому раунді. Фактично перша поразка в професійній кар'єрі Глазкова стала для нього останньою. Він старанно відновлювався після травми, але під час однієї з пробіжок зазнав рецидиву та завершив кар'єру.

Ким став Глазков після завершення кар'єри?

За бій проти Мартіна українець отримав гонорар у розмірі 380 тисяч доларів. За ці гроші Глазков придбав помешкання в Маямі та вантажний трек із трейлером. Із 2017 року він почав працювати далекобійником і проводив у дорозі по кілька тижнів.

На своєму транспорті в США він заробляє близько 10 тисяч доларів на місяць. Щоправда, іноді через економічно проблеми його бізнес просідав. Загалом у Маямі Глазков зі своєю родиною жив 8 років. У 2025 році вони придбали маєток у Г'юстоні в штаті Техас і переїхали туди.