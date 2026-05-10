Бывший чемпион мира и ныне тренер Вячеслав Сенченко отреагировал на эту ситуацию в интервью для sport.ua. Поводом для возмущения стало фото из тренировочного лагеря врага, которое украинец сам выложил в сеть.

Смотрите также Ринг был весь в крови: Дюбуа поднялся из двух нокдаунов и сенсационно побил Уордли

Какую реакцию вызвал Великовский у Сенченко?

Сенченко отметил, что понимает финансовые мотивы боксера, который живет за границей, однако считает публичную демонстрацию такого сотрудничества недопустимой.

Я негативно отношусь, в смысле – зачем это выставлять? Зачем провоцировать? Ты уехал, тебе нужны деньги, надо обеспечивать семью – я все это понимаю. Заработал, наработал опыт, но выставлять это в соцсетях... Я не сторонник такого пиара,

– заявил тренер.

По его мнению, такие действия имеют фатальные последствия для имиджа спортсмена, особенно в условиях полномасштабной войны.

Выкладывать все это, зная, что идет война, что будет хейт и реакция людей – это просто бессмысленно. Зачем собирать на себе этот негатив? Возможно, он не планирует возвращаться в Украину, но никто не знает, как сложится жизнь. Репутацию он себе уже испортил. Считаю, что это было лишним,

– подытожил Сенченко.

Что известно о Великовском и Биволе?

По статистике BoxRec, на счету Великовского более 27 профессиональных поединков – 21 победа (14 из которых нокаутом), 4 поражения и 2 ничьи.

В апреле 2026 года выяснилось, что украинец присоединился к тренировочному лагерю Бивола. В роли спарринг-партнера он помогает россиянину готовиться к защите титулов WBA и IBF против Михаэля Айферта в Екатеринбурге. В своем инстаграм боксер одобрительно отозвался об атмосфере в команде.

Для самого Бивола предстоящий выход в ринг, станет первым после длительной паузы. Перерыв был вызван операцией на грыже поясничного отдела позвоночника в августе 2025 года и последующей реабилитацией.

Хотя соперником станет обязательный претендент по версии IBF, титул WBO на кон не будут выставлять. Как сообщает The Ring, организация отказалась санкционировать бой в России из-за войны в Украине, несмотря на то, что продолжает признавать Бивола своим чемпионом.

Это будет первое выступление россиянина на родине с декабря 2021 года, когда он победил Умара Саламова.

Бивол выступает под флагом Кыргызстана.

Кто такой Вячеслав Сенченко?