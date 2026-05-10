"Репутацию он себе уже испортил": экс-чемпион высказался о сотрудничестве украинца с россиянином
- Украинский боксер Андрей Великовский попал в скандал из-за сотрудничества с россиянином Дмитрием Биволом, помогая ему готовиться к бою в Екатеринбурге.
- Бывший чемпион Вячеслав Сенченко осудил публикацию Великовским фото из тренировочного лагеря, считая это недопустимым во время войны и губительным для репутации.
Украинский боксер Андрей Великовский оказался в центре скандала из-за сотрудничества с россиянином Дмитрием Биволом. Он помогает ему готовиться к поединку против Михаэля Айферта, который запланирован на 30 мая в Екатеринбурге.
Бывший чемпион мира и ныне тренер Вячеслав Сенченко отреагировал на эту ситуацию в интервью для sport.ua. Поводом для возмущения стало фото из тренировочного лагеря врага, которое украинец сам выложил в сеть.
Какую реакцию вызвал Великовский у Сенченко?
Сенченко отметил, что понимает финансовые мотивы боксера, который живет за границей, однако считает публичную демонстрацию такого сотрудничества недопустимой.
Я негативно отношусь, в смысле – зачем это выставлять? Зачем провоцировать? Ты уехал, тебе нужны деньги, надо обеспечивать семью – я все это понимаю. Заработал, наработал опыт, но выставлять это в соцсетях... Я не сторонник такого пиара,
– заявил тренер.
По его мнению, такие действия имеют фатальные последствия для имиджа спортсмена, особенно в условиях полномасштабной войны.
Выкладывать все это, зная, что идет война, что будет хейт и реакция людей – это просто бессмысленно. Зачем собирать на себе этот негатив? Возможно, он не планирует возвращаться в Украину, но никто не знает, как сложится жизнь. Репутацию он себе уже испортил. Считаю, что это было лишним,
– подытожил Сенченко.
Что известно о Великовском и Биволе?
По статистике BoxRec, на счету Великовского более 27 профессиональных поединков – 21 победа (14 из которых нокаутом), 4 поражения и 2 ничьи.
В апреле 2026 года выяснилось, что украинец присоединился к тренировочному лагерю Бивола. В роли спарринг-партнера он помогает россиянину готовиться к защите титулов WBA и IBF против Михаэля Айферта в Екатеринбурге. В своем инстаграм боксер одобрительно отозвался об атмосфере в команде.
Для самого Бивола предстоящий выход в ринг, станет первым после длительной паузы. Перерыв был вызван операцией на грыже поясничного отдела позвоночника в августе 2025 года и последующей реабилитацией.
Хотя соперником станет обязательный претендент по версии IBF, титул WBO на кон не будут выставлять. Как сообщает The Ring, организация отказалась санкционировать бой в России из-за войны в Украине, несмотря на то, что продолжает признавать Бивола своим чемпионом.
Это будет первое выступление россиянина на родине с декабря 2021 года, когда он победил Умара Саламова.
Бивол выступает под флагом Кыргызстана.
Кто такой Вячеслав Сенченко?
Он провел 39 поединков, в которых одержал 37 побед, из них 25 нокаутом, и потерпел лишь два поражения.
В ноябре 2012 года в Манчестере он победил легендарного британского боксера Рикки Хаттона, попав ударом в печень, после чего тот завершил профессиональную карьеру.
Также спортсмен представлял Украину на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее как член национальной сборной, но любителем.