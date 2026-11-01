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География его бизнес-интересов охватывает Украину, Германию и Великобританию. Какие именно проекты развивает бывший боксер и что известно о его предпринимательской деятельности, расскажет 24 Канал.

Консалтинг и бизнес-образование

Одним из ключевых направлений деятельности Кличко является KLITSCHKO Ventures – компания, основанная в 2016 году в Гамбурге. Она специализируется на стратегическом консалтинге, развитии личного бренда и внедрении бизнес-методик для корпоративных клиентов.

Продуктом компании стала авторская методология F.A.C.E. the Challenge, основанная на четырех принципах: фокусе, гибкости, координации и выносливости. Ее используют в учебных программах и корпоративных тренингах, в частности в рамках партнерских проектов с международными компаниями. Кроме того, Кличко занимается преподавательской деятельностью и читает лекции по управлению изменениями и инновациями в европейских учебных заведениях, в частности в Университете Санкт-Галлена в Швейцарии.

Владимир Кличко / Фото из инстаграма klitschko

Спортивный промоушен и управление медиаправами

Еще одним направлением бизнеса является спортивный менеджмент. Вместе с братом Виталием Владимир Кличко основал промоутерскую компанию K2 Promotions, которая занимается организацией боксерских поединков и продвижением спортсменов. Компания работала с украинскими боксерами, среди которых Александр Усик и Денис Беринчик.

Также в бизнес-структуре Кличко действует KLITSCHKO Management Group (KMG). Ее специализация – спортивный маркетинг, заключение рекламных и коммерческих контрактов и продажа медиаправ на спортивные события.

Владимир Кличко / Фото из инстаграма klitschko

Гостиничный бизнес в Киеве

Владимир Кличко также развивает гостиничное направление. В 2012 году он открыл в центре Киева бутик-отель 11 Mirrors Design Hotel, концепция которого разрабатывалась с учетом опыта международных путешествий и современных стандартов гостеприимства.

Впоследствии к гостиничным проектам присоединился Globe Runner Hostel & Hotel, расположенный недалеко от Софийского собора. Таким образом, недвижимость и гостиничный бизнес стали отдельной частью предпринимательской деятельности бывшего чемпиона мира.

WYLLIT: собственный бренд здорового питания

В начале 2020 года Кличко запустил бренд WYLLIT, ориентированный на спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Ассортимент включал протеиновые батончики, коктейли, полезные перекусы, напитки и другие продукты функционального питания.

Однако после начала полномасштабного российского вторжения в Украину публичная активность бренда существенно сократилась. В частности, последняя публикация на официальной странице WYLLIT в инстаграме датирована 3 марта 2022 года. С тех пор об активном развитии этого направления публично сообщалось значительно реже.

Владимир Кличко / Фото со страницы WYLLIT в инстаграме

Благотворительность и гуманитарные инициативы

Особое место в деятельности Владимира Кличко занимают социальные проекты. Он является основателем Klitschko Foundation, который реализует образовательные и спортивные программы для детей и молодежи в Украине.

После начала полномасштабной войны деятельность фонда расширилась и охватила гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Кроме того, в первые дни полномасштабного вторжения Владимир Кличко вместе с Татьяной Киль запустил в Германии инициативу #WeAreAllUkrainians, которая впоследствии превратилась в неправительственную организацию. Ее деятельность направлена на международную поддержку Украины и помощь пострадавшим от войны.

После российского вторжения Кличко также активно присоединился к международному представительству Украины, призывая мировое сообщество поддерживать страну и выступать против российской агрессии.