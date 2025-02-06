"Было довольно мощно": катмен Кличко рассказал, что сказал боксер перед последним боем

Владимир Кличко достаточно давно завершил карьеру. Последний поединок "Доктора Стального Молота" в профессиональном ринге состоялся в апреле 2017 года.

Тогда украинский боксер встречался с Энтони Джошуа. В зрелищном поединке Кличко-младший уступил британской суперзвезде техническим нокаутом в 11 раунде.

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Атмосфера перед боем

Бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа состоялся на легендарном "Уэмбли". Джейкоб Дюран поделился воспоминаниями о подготовке к бою, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

Катмен Кличко-младшего рассказал об атмосфере перед боем, в раздевалке, а также после процедуры взвешивания боксеров. Дюран сказал Владимиру ни о чем не волноваться в поединке, ведь он будет заботиться о нем, как о сыне.

Джейкоб рассказал, что сказал Владимир Кличко незадолго до выхода на ринг. Слова украинского боксера поразили Дюрана в самое сердце.

На следующий день я на ношу на него последний вазелин перед всеми этими людьми, прям Майкл Баффер сделает объявление. А Владимир говорит: "Можешь называть меня сыном". Это было довольно мощно,

– рассказал Дюран.

Напомним, что после долгих лет отсутствия Владимир Кличко планирует вернуться в бокс. "Доктор Стальной Молот" намерен побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.