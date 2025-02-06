Тоді український боксер зустрічався з Ентоні Джошуа. У видовищному поєдинку Кличко-молодший поступився британській суперзірці технічним нокаутом у 11 раунді.

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Атмосфера перед боєм

Бій між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа відбувся на легендарному "Вемблі". Джейкоб Дюран поділився спогадами про підготовку до бою, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

Катмен Кличка-молодшого розповів про атмосферу перед боєм, у роздягальні, а також після процедури зважування боксерів. Дюран сказав Володимиру ні про що не хвилюватись у поєдинку, адже він буде піклуватись про нього, як про сина.

Джейкоб розповів, що сказав Володимир Кличко незадовго до виходу на ринг. Слова українського боксера вразили Дюрана у саме серце.

Наступного дня я на ношу на нього останній вазелін перед усіма цими людьми, прям Майкл Баффер зробить оголошення. А Володимир каже: "Можеш називати мене сином". Це було досить потужно,

– розповів Дюран.

Нагадаємо, що після довгих років відсутності Володимир Кличко планує повернутись у бокс. "Доктор Сталевий Молот" має наміри побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіон світу.