Олександр Усик пригадав, як його легендарному земляку знадобилось три роки, аби стати чемпіоном світу. Кривдник Тайсон Ф'юрі назвав один із головних факторів, який позитивно впливає на кар'єру сучасних боксерів, інформує 24 Канал із посиланням на Forbes Україна.

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У кого був важчий шлях до чемпіонства

Цього фактора не було у часи кар'єри Віталія Кличка, тому колишнім зіркам боксу було складніше розвиватись та досягати серйозних вершин. Саме такої думки дотримується Усик.

Віталій Володимирович починав у 1996‐му, і десь за три роки він став чемпіоном світу. Тоді не були розвинуті інтернет і соцмережі. Єдиними засобами комунікації були телебачення і друковані медіа. Тому, гадаю, йому було важче дійти до чемпіонства. Нині відомим можна стати за добу, однак треба показувати гарний бокс. Якщо ти крутий в інтернеті, а результат на рингу не показуєш, то дуже швидко згаснеш,

– сказав Усик.

Довідка. Влітку 1999-го року Кличко-старший нокаутував британця Гербі Гайда, відібравши у суперника пояс чемпіона світу за версією WBO. У тому ж році Віталій провів ще два успішні захисти цього титулу у боях проти двох американців – Еда Магоні та Обеда Саллівана (в обидвох був технічний нокаут).

Загалом за спиною Віталія Кличка є 47 проведених боїв, у яких він здобув 45 перемог (41 – нокаутом), а також зазнав двох поразок (від Кріса Берда та Леннокса Льюїса). В обидвох випадках бої були завершені через травми українця.

Свій останній бій у кар'єрі Віталій провів проти німця Мануеля Чарра (8 вересня 2012 року). Кличко здобув перемогу над суперником. Лікар достроково зупинив бій у 4-му раунді через розсічення у Чарра. Після закінчення кар'єри розпочав політичну кар'єру та є мером Києва із 2014-го року.