По ее словам, переломным моментом в их отношениях стало решение Кличко отложить свадьбу. Об этом она рассказала в интервью американскому изданию Us Weekly.

Целый альбом эскизов свадебных платьев

На тот момент у Хейден уже был готов целый альбом эскизов свадебных платьев, поэтому такой шаг возлюбленного сильно ударил по ее самолюбию и буквально "разрушил ее эго".

Чтобы скрыть собственную уязвимость, актриса избрала защитную реакцию. Когда впоследствии Владимир изменил свое мнение и вновь сделал ей предложение, она просто проигнорировала его, чтобы "нанести ему ответный удар".

Владимир Кличко и Хейден Панеттьери / Фото Getty Images

Ситуация в паре существенно ухудшилась после рождения дочери Каи-Евдокии в 2014 году. У Панеттьери началась тяжелая послеродовая депрессия, на фоне которой она стала злоупотреблять алкоголем.

Комплекс взаимных обид, отмена торжеств в последний момент и глубокий кризис окончательно сделали брак невозможным. Несмотря на то, что роман длился с 2009 года, в 2018-м пара окончательно рассталась, так и оставшись в статусе помолвленных.

Владимир Кличко с бывшей невестой / Фото Getty Images

Впоследствии бывшим влюбленным удалось построить теплые дружеские отношения ради воспитания общего ребенка. Сам Кличко годами избегал подробностей личной жизни и не комментировал отношения с бывшей невестой.

Хейден Панеттьери с бывшим женихом / Фото Getty Images

Напомним, в августе 2026 года 36-летняя Хейден Панеттьери внезапно скончалась в Южной Каролине из-за остановки сердца. Владимир Кличко эмоционально отреагировал на смерть бывшей возлюбленной, отметив, что семья находится в состоянии глубокого шока. Он назвал Хейден важной частью своей жизни и пообещал, что всегда будет воспитывать их 11-летнюю дочь в атмосфере абсолютного уважения и памяти о матери.