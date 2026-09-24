Это сломило ее: почему Хейден Панеттьери и Владимир Кличко так и не поженились
Американская актриса Хейден Панеттьери незадолго до смерти рассказала о своих длительных отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. Она объяснила, почему, несмотря на годы, проведенные вместе, их роман так и не привел к браку.
По ее словам, переломным моментом в их отношениях стало решение Кличко отложить свадьбу. Об этом она рассказала в интервью американскому изданию Us Weekly.
Целый альбом эскизов свадебных платьев
На тот момент у Хейден уже был готов целый альбом эскизов свадебных платьев, поэтому такой шаг возлюбленного сильно ударил по ее самолюбию и буквально "разрушил ее эго".
Чтобы скрыть собственную уязвимость, актриса избрала защитную реакцию. Когда впоследствии Владимир изменил свое мнение и вновь сделал ей предложение, она просто проигнорировала его, чтобы "нанести ему ответный удар".
Владимир Кличко и Хейден Панеттьери / Фото Getty Images
Ситуация в паре существенно ухудшилась после рождения дочери Каи-Евдокии в 2014 году. У Панеттьери началась тяжелая послеродовая депрессия, на фоне которой она стала злоупотреблять алкоголем.
Комплекс взаимных обид, отмена торжеств в последний момент и глубокий кризис окончательно сделали брак невозможным. Несмотря на то, что роман длился с 2009 года, в 2018-м пара окончательно рассталась, так и оставшись в статусе помолвленных.
Владимир Кличко с бывшей невестой / Фото Getty Images
Впоследствии бывшим влюбленным удалось построить теплые дружеские отношения ради воспитания общего ребенка. Сам Кличко годами избегал подробностей личной жизни и не комментировал отношения с бывшей невестой.
Хейден Панеттьери с бывшим женихом / Фото Getty Images
Напомним, в августе 2026 года 36-летняя Хейден Панеттьери внезапно скончалась в Южной Каролине из-за остановки сердца. Владимир Кличко эмоционально отреагировал на смерть бывшей возлюбленной, отметив, что семья находится в состоянии глубокого шока. Он назвал Хейден важной частью своей жизни и пообещал, что всегда будет воспитывать их 11-летнюю дочь в атмосфере абсолютного уважения и памяти о матери.